La caduta dei capelli | un fenomeno diffuso e le soluzioni nutrizionali efficaci

La caduta dei capelli rappresenta un problema comune che interessa molte persone di diverse età. Questo fenomeno può essere influenzato da vari fattori, tra cui lo stile di vita e l’alimentazione. In questo articolo, esploreremo le cause principali e le soluzioni nutrizionali efficaci per favorire la salute dei capelli e migliorare il benessere generale della chioma.

Il benessere della chioma è da sempre un indicatore di salute e vitalità, un elemento distintivo dell'immagine personale che incide profondamente sull'autostima e sulla percezione di sé. In Italia, la preoccupazione per la caduta dei capelli è un fenomeno ampiamente diffuso e in costante crescita, che coinvolge indistintamente uomini e donne, con risvolti non solo estetici ma anche psicologici. Il mercato italiano degli integratori alimentari, in particolare quelli dedicati alla cura dei capelli, riflette questa crescente attenzione. L'Italia si posiziona come leader europeo in questo settore, con un mercato che nel 2025 è previsto raggiungere i 5 miliardi di euro, rappresentando il 26% del mercato continentale.

