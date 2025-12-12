Capelli crespi in inverno? Quattro semplici mosse per domarli a casa

L'inverno e l'autunno portano con sé condizioni climatiche che rendono i capelli crespi più difficili da gestire. Pioggia, umidità e nebbia influenzano la piega, rendendo necessario adottare alcune strategie per domarli. Ecco quattro semplici mosse da seguire comodamente a casa per mantenere i capelli lisci e curati durante la stagione fredda.

Pioggia, nebbia, foschia e umidità alle stelle: l’autunno è bellissimo su Instagram, ma il nemico giurato dei capelli crespi. In questo periodo, infatti, basta mettere il naso fuori casa per perdere immediatamente la piega fatta con tanta cura. Se poi sono freschi di shampoo ancora peggio: i capelli risultano gonfi e indisciplinati, perdendo definizione e lucentezza. La buona notizia, però, è che il crespo si può domare, o almeno tenere sotto controllo, anche a casa in quattro semplici mosse. Step uno: idratare i capelli. Il crespo non è una prerogativa dei capelli mossi e ricci: anche i capelli lisci si increspano, specialmente quando sono secchi e sfibrati. Ilfattoquotidiano.it

