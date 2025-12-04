Il ddl sull’antisemitismo dei senatori riformisti spacca il Pd L’irritazione di Schlein

L’ennesima lotta intestina nel Partito democratico mette in difficoltà la segretaria Elly Schlein. Se ieri lo scontro tra maggioranza e minoranza del Pd era tutto concentrato sull’ipotesi di modificare lo statuto con una revisione «ad Ellym» per blindare la segretaria come candidata alle primarie, oggi il fronte di discussione si sposta sull’antisemitismo. A incendiare il dibattito è il disegno di legge a prima firma del senatore Graziano Del Rio, e sottoscritto da alcuni senatori dem della minoranza – l’area più distante da Schlein – che introduce misure definite «sconcertanti» dal leader di Avs, Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Open.online

