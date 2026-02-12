La UIL FPL di Taranto torna a chiedere chiarezza sul caos che si è creato al Centro Unico di Prenotazione dell’ASL. Dopo le notizie sulle procedure anomale e la nota del commissario Colacicco, l’associazione sindacale insiste: le anomalie sono il frutto di una gestione sbagliata. La denuncia era già stata fatta a inizio anno, ma ancora non ci sono risposte concrete. Ora, i rappresentanti dei lavoratori chiedono trasparenza e responsabilità, puntando il dito su un modo di gestire che non funziona.

Tarantini Time Quotidiano In merito alle notizie emerse sulle presunte procedure anomale al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’ASL di Taranto e alla nota diffusa dal Commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco sull’indagine interna relativa al periodo gennaio–giugno 2025, la UIL FPL Taranto interviene con fermezza chiedendo piena trasparenza e un’assunzione di responsabilità chiara sul piano gestionale. L’azienda sanitaria ha comunicato che una commissione interna ha analizzato i record evidenziando due scenari distinti: da un lato, attività ricorrenti di cancellazione e immediata ri-prenotazione effettuate in orario di servizio – operazioni che, secondo l’ASL, sarebbero tecnicamente consentite dai sistemi regionali e non costituirebbero di per sé illecito –; dall’altro, accessi da remoto in orari non ordinari, per i quali i dati sono stati trasmessi ai NAS per ulteriori approfondimenti, pur in assenza, allo stato, di denunce formali o segnalazioni alla Procura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Caos CUP ASL Taranto, UIL FPL: “Le anomalie sono il risultato di una gestione inadeguata. Lo avevamo denunciato già nel 2024”

