Caos censimento cimiteriale nessuna risposta al centralino per le prenotazioni

A Caserta il censimento dei loculi cimiteriali sta creando confusione. Da giorni, il centralino dedicato alle prenotazioni non risponde e i cittadini si ritrovano senza modo di iscriversi o ottenere informazioni. La situazione sembra sfuggire di mano e aumenta il disagio tra chi ha bisogno di risolvere questioni legate ai propri cari.

Decine di segnalazioni sul disservizio. L'ex consigliere Napoletano: "Accettare documentazione via pec" "Il censimento dei loculi cimiteriali a Caserta sta scivolando nel ridicolo, trasformando un adempimento burocratico in un vero e proprio percorso a ostacoli che umilia la cittadinanza". La proroga al 30 aprile, ottenuta dalla Commissione Straordinaria proprio su mia formale segnalazione, rischia ora di rivelarsi una beffa colossale se la macchina amministrativa decide, di fatto, di "staccare la spina"". Lo denuncia l'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano che sta seguendo da vicino la vicenda con numerose segnalazioni sui disservizi da parte della cittadinanza.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Caos Censimento Censimento cimiteriale su appuntamento: "Difficile mettersi in regola in questo imbuto burocratico" Da lunedì, i cittadini di Caserta devono prenotare per il censimento cimiteriale. Forlì, scuole a rischio accorpamento: genitori nel caos, nessuna risposta da Comune e Commissario. Genitori e insegnanti di Forlì sono in fermento. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Caos Censimento Caos censimento cimiteriale, nessuna risposta al centralino per le prenotazioniIl censimento dei loculi cimiteriali a Caserta sta scivolando nel ridicolo, trasformando un adempimento burocratico in un vero e proprio percorso a ostacoli che umilia la cittadinanza. La proroga al ... casertanews.it Caos autovelox, pioggia di dati errati nel censimentoCome segnalato da Il Corriere, infatti, all'interno della lista compaiono delle indicazioni imprecise se non quando fantasiose, per cui scorrendo nell'elenco risultano non solo 21 Comuni identificati ... ilgiornale.it AUTOVELOX: IN ITALIA E' OMOLOGATO MENO DEL DIECI PERCENTO. SI APRE IL CAOS RICORSI Undicimila dispositivi rilevati, poco più di mille pienamente conformi. È questo il quadro che emerge dal censimento ufficiale sugli autovelox avviato dal Mini - facebook.com facebook Caos autovelox, il censimento: su 11.000 rilevati solo 1.000 sono omologati x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.