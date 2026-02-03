Censimento cimiteriale su appuntamento | Difficile mettersi in regola in questo imbuto burocratico

Da lunedì, i cittadini di Caserta devono prenotare per il censimento cimiteriale. Molti trovano difficile seguire le nuove regole e si lamentano di un sistema troppo complicato. Le code si allungano e l’attesa diventa lunga. La novità, introdotta il 4 febbraio, ha creato confusione e malumore tra chi deve aggiornare i propri dati. La burocrazia si fa sentire, e le persone si chiedono come fare per mettersi in regola senza perdere troppo tempo.

