Censimento cimiteriale su appuntamento | Difficile mettersi in regola in questo imbuto burocratico
Da lunedì, i cittadini di Caserta devono prenotare per il censimento cimiteriale. Molti trovano difficile seguire le nuove regole e si lamentano di un sistema troppo complicato. Le code si allungano e l’attesa diventa lunga. La novità, introdotta il 4 febbraio, ha creato confusione e malumore tra chi deve aggiornare i propri dati. La burocrazia si fa sentire, e le persone si chiedono come fare per mettersi in regola senza perdere troppo tempo.
L’obbligo di prenotazione a partire dal 4 febbraio per il censimento cimiteriale del Comune di Caserta sta alimentando un clima di forte tensione tra i cittadini. A lanciare l’allarme è Pasquale Napoletano, avvocato ed ex capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che segue la vicenda.🔗 Leggi su Casertanews.it
