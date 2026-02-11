Milly Carlucci torna in tv e mette in difficoltà il Serale di Amici con il ritorno di Canzonissima. Sono già circolati i primi nomi di cantanti contattati per partecipare, mentre l’attenzione si concentra sulla sfida tra due grandi programmi di musica e intrattenimento.

Canzonissima torna in TV con Milly Carlucci e sfida Amici. Tutto sui primi nomi emersi La Rai sfida il Serale di Amici 25 con il ritorno di Canzonissima condotto da Milly Carlucci. Emersi i primi nomi dei cantanti che sarebbero stati contattati per il cast e le difficoltà riscontrate. Milly Carlucci è pronta a fare ritorno in TV con un programma storico Rai condotto in passato da mostri sacri dello spettacolo. Parliamo di Canzonissima, che secondo quanto trapelato da Affari Italiani, dovrebbe vedere la luce molto presto. Quando inizia quindi Canzonissima con Milly Carlucci? Secondo i rumor il 21 marzo potrebbe essere la data giusta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Milly Carlucci sfida il Serale di Amici con il ritorno di Canzonissima, spuntano i primi nomi dei cantanti contattati

Approfondimenti su Canzonissima Amici

La Rai torna a scommettere su Canzonissima, il celebre show che ha fatto la storia della televisione italiana.

Milly Carlucci sarà alla guida di un nuovo programma televisivo, con alcuni dettagli già emersi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Canzonissima Amici

Argomenti discussi: Niente Canzonissima, i cantanti ‘scappano’ da Milly Carlucci: perché può saltare il programma più atteso di Rai 1; Giulia Salemi sogna la pista di Ballando con le Stelle, poi fa una confessione sul Grande Fratello; Stasera in tv (7 febbraio), Maria De Filippi e la sfida infinita con Antonella Clerici: C’è posta per te ci riprova; Stop dalla Rai. Doccia gelata per Milly Carlucci, decisione choc proprio per la regina della tv.

Grossi problemi per Milly Carlucci e Canzonissima potrebbe non partire mai: cosa succedeCanzonissima con Milly Carlucci rischia di saltare: problemi e clima di pessimismo. Cosa sta succedendo davvero dietro le quinte. rds.it

Canzonissima: Milly Carlucci e i Nuovi Talenti Musicali Tornano in Scena!Canzonissima ritorna in televisione grazie alla talentuosa Milly Carlucci, presentando un cast di artisti di fama internazionale. notizie.it

#GiuliaSalemi a #TvTalk fa un appello a #MillyCarlucci e poi spiega perché non lavora a Mediaset La Salemi è stata ospite oggi a TvTalk e tra le tante cose le hanno chiesto perché secondo lei a Mediaset non abbiano puntato su di lei visto che il successo lo - facebook.com facebook