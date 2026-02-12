Cantù si prepara ad affrontare Trento domenica in una partita che potrebbe decidere molto della sua stagione. Dopo questa sfida, i biancoblù resteranno fermi per tre settimane, in attesa della Coppa Italia e delle finestre FIBA. Una pausa lunga che potrebbe cambiare gli equilibri, ma intanto i giocatori sono concentrati per non lasciare nulla al caso.

Ultima chiamata a Desio per Cantù in vista di un match decisivo contro Trento, seguito da una pausa che influenzerà l’intero percorso stagionale. L’impegno domenicale alle ore 18 si inserisce in una finestra di tre settimane dedicate a turni internazionali e competizioni continentali, tra Final Eight di Coppa Italia e fasi conclusive della NextGen Cup U19, prima di una ripartenza pianificata e strategica. La sfida tra Cantù e Trento si gioca domani alle 18. A seguire, la squadra entrerà in una pausa di tre settimane che precede importanti appuntamenti di stagione: la Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio, accompagnata dalla fase finale della NextGen Cup U19, e la successiva finestra FIBA per le Nazionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cantù affronta Trento domenica, poi pausa di tre settimane per Coppa Italia e finestra FIBA

