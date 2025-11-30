Basket | Una Hotels Ieri scrimmage con Cantù Fiba Cup | è iniziata la vendita dei mini abbonamenti

Ieri si è svolto uno scrimmage a porte chiuse tra la Una Hotels e Cantù alla palestra Virginio Menozzi di Sesso. Le due formazioni hanno disputato quattro periodi da dieci minuti ciascuno a buon ritmo, sfruttando il test come opportunità di lavoro in vista del ritorno alle competizioni ufficiali nel prossimo fine settimana. Al termine del match, coach Dimitris Priftis ha commentato: "È stato un test utile e ringraziamo Cantù per la disponibilità a venire a giocare qui. Concludiamo questa mezza settimana di lavoro e, a partire da lunedì, torneremo al ritmo abituale degli allenamenti per prepararci non solo alla gara contro Brescia, ma all’intera serie di impegni che ci attendono". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

