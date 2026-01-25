Residenti autobus e cantieri | cosa cambia in via Petroni

Recentemente, via Petroni ha subito alcune modifiche a causa di un incidente avvenuto circa una settimana fa, quando un autobus della linea C ha accidentalmente urtato una delle colonne del portico tra piazza Verdi e via Petroni. Questi eventi hanno portato a cambiamenti nella viabilità e nella presenza di cantieri nella zona, influenzando il traffico e i residenti. Di seguito, si riportano le principali novità e disposizioni in atto.

Dalla prossima settimana alcuni residenti potranno tornare a casa. Si valuta lo stop degli autobus Una decina di giorni fa un autobus della linea C ha accidentalmente colpito una delle colonne del portico che divide piazza Verdi e via Petroni. La colonna è rimasta piuttosto danneggiata, tanto che da allora la viabilità è stata chiusa e gli appartamenti di piazza Verdi 4 e via Petroni 38 sono stati evacuati. Era necessario, infatti, compiere tutti gli approfondimenti del caso sulla stabilità della colonna. I vigili del fuoco hanno analizzato le relazioni de tecnici e, come riporta l’edizione locale di Repubblica, il prossimo martedì alcuni residenti potranno rientrare all’interno delle proprie abitazioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna, autobus contro una colonna in via Petroni: due palazzi evacuati e strada chiusaA Bologna, intorno a mezzogiorno, un autobus della linea C ha perso il controllo e si è schiantato contro una colonna in via Petroni, probabilmente a causa di un malore dell’autista.

Via Petroni, riunione in Comune su locali e sicurezza: l’appello dei residenti e la strada bloccataVia Petroni torna al centro del dibattito locale con una riunione in Comune dedicata a sicurezza e gestione dei locali.

