Autostrade e cantieri | cosa cambia in vista delle feste

Genovatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo delle festività natalizie, molte autostrade liguri vedranno la sospensione temporanea dei cantieri più invasivi, garantendo un transito più fluido ai viaggiatori. Questa iniziativa mira a facilitare gli spostamenti durante le giornate di festa, riducendo i disagi e migliorando la sicurezza sulle principali arterie stradali della regione.

Si avvicinano le festività natalizie e spariscono i cantieri più impattanti dalle autostrade della Liguria. Il piano di alleggerimento dei lavori scatta il 19 dicembre e prosegue fino all'Epifania. Nelle ultime ore si è riunito il tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

