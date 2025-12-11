Autostrade e cantieri | cosa cambia in vista delle feste

Con l'arrivo delle festività natalizie, molte autostrade liguri vedranno la sospensione temporanea dei cantieri più invasivi, garantendo un transito più fluido ai viaggiatori. Questa iniziativa mira a facilitare gli spostamenti durante le giornate di festa, riducendo i disagi e migliorando la sicurezza sulle principali arterie stradali della regione.

Si avvicinano le festività natalizie e spariscono i cantieri più impattanti dalle autostrade della Liguria. Il piano di alleggerimento dei lavori scatta il 19 dicembre e prosegue fino all'Epifania. Nelle ultime ore si è riunito il tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

