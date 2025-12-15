Lavori Aqp a Palese modifiche ai percorsi dei bus Amtab
Per consentire i lavori di Acquedotto Pugliese, i percorsi dei bus Amtab nel quartiere Palese e nella zona di Macchie subiranno variazioni temporanee. Le modifiche ai tragitti entreranno in vigore domani, 16 dicembre, per garantire l'esecuzione degli interventi senza disagi ai passeggeri.
