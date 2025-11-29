Zecchino d’Oro 2025 | tutto pronto per la 68ª edizione
Sta per partire la 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, la storica manifestazione canora dedicata ai bambini, in onda su Rai 1 da questo pomeriggio fino a domenica 30 novembre 2025. Come nella passata edizione, i primi due appuntamenti, previsti dalle 17:05 alle 18:40, saranno condotti da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. La grande finale di domenica, trasmessa dalle 17:20 alle 20:00 circa, avrà come conduttore Carlo Conti, alla guida artistica della kermesse per il nono anno consecutivo. I brani in gara e i piccoli cantanti. In concorso ci saranno 14 canzoni, prodotte dall’Antoniano e distribuite da Sony Music Italia, firmate da 28 autori, tra cui nomi noti come Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
