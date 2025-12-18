Island Motorsport tutto pronto per il prossimo rally Conca d' Oro-Città di Corleone

Island Motorsport si prepara a vivere un emozionante ritorno con il 34° Rally Conca d’Oro - Città di Corleone, dopo 12 anni di assenza. Quest’anno, il rally si svolgerà interamente su asfalto nel suggestivo territorio palermitano, promettendo adrenalina e sfide spettacolari. Una manifestazione che unisce tradizione e innovazione, pronta a scrivere nuove pagine di passione e competizione nel cuore della Sicilia.

© Palermotoday.it - Island Motorsport, tutto pronto per il prossimo rally Conca d'Oro-Città di Corleone Trascorsi 12 anni d'assenza, il prossimo fine settimana tornerà a disputarsi il 34° Rally Conca d'Oro - Città di Corleone che, abbandonato al momento lo sfondo sterrato, andrà in scena lungo gli asfalti del Palermitano. Un appuntamento, l'ultimo stagionale della specialità in Sicilia, al quale.

