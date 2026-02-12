Canotaggio Alfatti e Sacco nella ’squadra’ del Coni

Chiara Sacco e Riccardo Alfatti sono entrati a far parte del nuovo Comitato Toscana della Federazione Italiana Canottaggio. Sacco, campionessa di canottaggio, e Alfatti, allenatore e dirigente, sono stati scelti dal Coni in un momento di rinnovamento. La loro nomina arriva pochi giorni dopo l’elezione di Gianluca Santi come nuovo presidente.

Chiara Sacco, campionessa di canottaggio con la Asd Canottieri Dlf Chiusi, e Riccardo Alfatti, coach e dirigente della Canottieri D'Aloja Chiusi, entrano nel Comitato Toscana della Federazione Italiana Canottaggio del Coni, che nei giorni scorsi ha eletto il nuovo presidente Gianluca Santi. Un risultato storico per la cittadina etrusca che da anni compete a livello nazionale e internazionale nel canottaggio con due società di eccellenza e che ora riceve per la prima volta un giusto riconoscimento, entrando di diritto nel comitato che affianca il presidente. Alfatti ha avuto la delega all'organizzazione gare, mentre Sacco si occuperà dell'area coastal rowing e beach sprint.

