Trionfo per il Kayak Fishing italiano | la squadra di Arcangelo Antelmi premiata al Coni

La squadra italiana di Kayak Fishing, guidata da Arcangelo Antelmi, ha vinto un premio al Coni. Una vittoria che celebra anni di impegno e passione nello sport. Antelmi, che da sempre si dedica a questa disciplina, ha portato l’Italia al massimo livello internazionale. La notizia è arrivata con entusiasmo, e ora il team si prepara a festeggiare questo importante riconoscimento.

Il commissario tecnico carovignese guida l'Italia alla conquista dell'oro mondiale. Dopo anni dedicati allo sport, la nomina di commissario tecnico della nazionale CAROVIGNO - Da sempre impegnato con dedizione e passione nel mondo dello sport, Arcangelo Antelmi ha coronato una straordinaria carriera portando l'Italia sul tetto del mondo nel Kayak Fishing. Il commissario tecnico di Carovigno, figura poliedrica nel panorama sportivo nazionale, ha ricevuto ieri (31 gennaio 2026) il riconoscimento nel prestigioso Salone d'Onore del Coni a Roma, dove la sua squadra è stata premiata per la conquista del titolo mondiale 2025.

