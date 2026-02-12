Canicattì senz' acqua e azioni correttive insufficienti l' AnafePc | Valutiamo esposto in Procura

A Canicattì la situazione dell’acqua resta critica. Da settimane, i cittadini devono fare i conti con la mancanza di acqua potabile. Le azioni messe in campo finora sono considerate dal’associazione AnafePc insufficienti e senza risultati concreti. La questione non si risolve e le promesse di miglioramento non bastano. Nei prossimi giorni, l’associazione valuterà se sporgere denuncia in Procura, dato che i problemi persistono e le soluzioni sembrano ancora lontane.

"Le azioni correttive poste in essere appaiono insufficienti e non risultano programmi concreti e immediatamente attuabili per la realizzazione o il potenziamento delle infrastrutture idriche necessarie a garantire un servizio efficiente e stabile. Particolarmente allarmanti sono le recenti notizie relative ai disservizi registrati nel Comune di Canicattì, che stanno generando forte preoccupazione e disagio tra la popolazione”. Lo scrivono Calogero Coniglio e Maurizio Cirignotta, rispettivamente presidente e vicepresidente di ANAFePC. L'associazione ha scritto al presidente della Regione, Renato Schifani, e alla Prefettura di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La crisi idrica a Canicattì diventa ancora più evidente.

A Canicattì, la crisi dell'acqua non si ferma.

