Crisi idrica a Canicattì lo sfogo di un cittadino | Quindici giorni senz’acqua e costi fino a 100 euro per le autobotti

A Canicattì, la crisi dell’acqua non si ferma. Un cittadino, Andrea Morreale, si sfoga raccontando di quindici giorni senza acqua e di costi che arrivano fino a 100 euro per le autobotti. La situazione crea disagio e fa crescere la preoccupazione tra i residenti, che si trovano a fare i conti con un servizio che funziona a singhiozzo e con le difficoltà di ogni giorno.

A Canicattì l'emergenza idrica continua ad alimentare preoccupazione e proteste. A segnalare ad AgrigentoNotizie una situazione definita "paradossale" è un cittadino, Andrea Morreale, che denuncia gravi criticità nell'erogazione del servizio con acqua che non arriva con regolarità nelle.

