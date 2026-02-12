Canicattì senz’acqua finisce a Mattino 5 la rabbia in strada e i meme sul web

La crisi idrica a Canicattì diventa ancora più evidente. Questa mattina, la città senza acqua ha conquistato le pagine di Mattino 5, mentre i residenti manifestano la loro rabbia in strada. Intanto, sul web circolano meme e commenti che raccontano la frustrazione di chi vive senza il servizio essenziale. La situazione resta tesa e molti chiedono risposte immediate.

Cittadini senza fornitura da giorni denunciano turni irregolari, rete fatiscente e costi doppi tra servizio pubblico e autobotti private. In tv anche Danila Nobile, mentre il caso diventa satira sui social Non è certamente una bella giornata per realizzare un servizio televisivo, nè per scendere in strada ed essere intervistato e dimostrare tutta la propria rabbia. Il maltempo non da tregua e proprio oggi dovrebbe essere la giornata più critica della settimana. La pioggia cade ma nelle case l’acqua continua a mancare. È l’immagine più potente restituita dalla diretta televisiva di Mattino 5, che oggi intorno alle 8:45 ha acceso i riflettori su Canicattì per raccontare il disagio di interi quartieri alle prese con una crisi idrica che dura da settimane.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Canicattì senz acqua

La gente di Canicattì si prepara a scendere in strada, esasperata dalla mancanza d’acqua che dura ormai da più di due settimane.

A Canicattì, la crisi dell’acqua non si ferma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Canicattì senz acqua

Argomenti discussi: Giorno: 9 Febbraio 2026.

Canicattì senz’acqua, manifestazione: Autobotti subito e diffida legale ad Aica - facebook.com facebook