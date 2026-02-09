Cimitero dell' orrore i cani morti ritrovati salgono a 27 Molti di loro chiusi in sacchi di plastica legati e incaprettati

Dopo la scoperta di 27 cani morti abbandonati in un’area tra Loreto e Porto Recanati, la polizia sta cercando di fare chiarezza. Molti di loro sono stati trovati chiusi in sacchi di plastica, legati o incaprettati. La zona, frequentata da persone ogni giorno, si è trasformata in un vero e proprio “cimitero dell’orrore”. Le autorità hanno avviato le indagini, ma finora nessuno ha ancora rivendicato i ritrovamenti. La comunità locale è in allarme, chiedendo risposte e

È da sabato 7 febbraio che, nella località di Scossicci (tra Loreto e Porto Recanati), si susseguono i ritrovamenti di cani morti abbandonati tra vegetazione, rifiuti e in sacchi di plastica, in un'area rurale vicino ad un cavalcavia dell'autostrada A14 e frequentata quotidianamente da persone.

