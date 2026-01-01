Ricerca sul cancro al colon retto | Unisa nel progetto finanziato dall' Airc

L'Università di Salerno partecipa a un progetto di ricerca sulla prevenzione del cancro al colon retto, finanziato dalla Fondazione AIRC. L'iniziativa mira a approfondire le conoscenze sulla malattia e contribuire allo sviluppo di strategie di diagnosi precoce e prevenzione. La collaborazione universitaria sottolinea l'impegno nella lotta contro questa patologia, promuovendo studi che possano portare a miglioramenti nelle pratiche cliniche e nella salute pubblica.

L'Università di Salerno è parte attiva del nuovo progetto di ricerca sulla prevenzione del cancro al colon retto finanziato dalla Fondazione AIRC. Lo studio, avviato ufficialmente oggi, primo gennaio 2026, vede il coinvolgimento diretto del professor Pietro Campiglia dell'ateneo salernitano.

Tumore del colon retto: identificato nuovo potenziale bersaglio terapeutico - Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, coordinato dalla professoressa Gaia Codolo, ha identificato un possibile nuovo bersaglio terapeutico per la cura del ca

