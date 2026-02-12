Canada | transgender l’omicida-suicida L’identificazione attraverso le foto sui social

La polizia canadese ha identificato la donna che ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge. Era una persona transgender, che si è poi suicidata prima di essere catturata. La sparatoria ha provocato diverse vittime e molta paura tra studenti e insegnanti. Le forze dell’ordine hanno usato le foto sui social per confermare l’identità della donna. Ora si cerca di capire cosa abbia spinto questa persona a compiere il gesto.

E’ transgender l’omicida che ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada, uccidendo e ferendo molte persone e che poi si è tolta la vita prima dell’arresto. Tra le sue vittime ci sono anche la mamma e il fratellastro, trovati morti dentro casa. Il suo nome è Jesse Van Rootselaar e aveva 18 anni. L’identificazione è avvenuta attraverso le fotografie che la nonna aveva pubblicato su Facebook quattro anni fa. Nelle immagini si vede Van Rootselaar nel giorno del suo compleanno mentre sorride vicino a due torte, che sembrano fatte in casa. «Buon 14° compleanno a nostro nipote Jesse!! Ti amo sempre!! Xoxo (Tanti baci ndr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Canada: transgender l’omicida-suicida. L’identificazione attraverso le foto sui social Approfondimenti su Tumbler Ridge Crans-Montana, il sospetto sui Moretti: “La notte dell’incendio cancellarono le foto sui social” A Sion si svolge oggi l’interrogatorio dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato numerose vittime. La Spezia, delitto a scuola: è stata un’immagine sui social a scatenare la follia omicida A La Spezia, un episodio drammatico ha scosso la comunità: un omicidio avvenuto in ambito scolastico, alimentato da un’immagine condivisa sui social. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tumbler Ridge Argomenti discussi: Canada, sparatoria in una scuola: dieci morti compreso l’omicida 18enne; Strage in una scuola in Canada, uccide 9 persone e si suicida. L'autrice è una 18enne transgender; Canada sotto choc per la strage nella scuola. Le vittime sono 9; Strage in Canada, chi è Jesse Van Rooster: la 18enne transgender ha ucciso anche la madre e il fratellastro. IL SOLE 24 ORE * MONDO: «CANADA, SPARATORIA IN UNA SCUOLA: DIECI MORTI COMPRESO L’OMICIDA 18ENNE»La sospetta responsabile della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, nell’ovest del Canada, che ha causato nove morti, è stata identificata come Jesse Van ... agenziagiornalisticaopinione.it Sky tg24. . La polizia ha identificato l'autrice della strage in una scuola del Canada. Si tratta di Jesse Van Rootselaar, una ragazza di 18 anni, ha dichiarato il vicecommissario Dwayne McDonald, comandante della Royal Canadian Mounted Police della Colum - facebook.com facebook Massacro sconvolge il Canada: dieci morti e 25 feriti. L’attentatore, che poi si è ucciso, era un ragazzo che aveva cambiato sesso. Le autorità hanno coperto la sua identità per «motivi di privacy», poi è emersa la verità. di @valbenedetti_pn x.com

