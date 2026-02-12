Canada | transgender l’omicida-suicida L’identificazione attraverso le foto sui social

La polizia canadese ha identificato la donna che ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge. Era una persona transgender, che si è poi suicidata prima di essere catturata. La sparatoria ha provocato diverse vittime e molta paura tra studenti e insegnanti. Le forze dell’ordine hanno usato le foto sui social per confermare l’identità della donna. Ora si cerca di capire cosa abbia spinto questa persona a compiere il gesto.

E’ transgender l’omicida che ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada, uccidendo e ferendo molte persone e che poi si è tolta la vita prima dell’arresto. Tra le sue vittime ci sono anche la mamma e il fratellastro, trovati morti dentro casa. Il suo nome è Jesse Van Rootselaar e aveva 18 anni. L’identificazione è avvenuta attraverso le fotografie che la nonna aveva pubblicato su Facebook quattro anni fa. Nelle immagini si vede Van Rootselaar nel giorno del suo compleanno mentre sorride vicino a due torte, che sembrano fatte in casa. «Buon 14° compleanno a nostro nipote Jesse!! Ti amo sempre!! Xoxo (Tanti baci ndr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

