Crans-Montana il sospetto sui Moretti | La notte dell’incendio cancellarono le foto sui social

Secondo interrogatorio oggi a Sion per i coniugi Jacques Moretti e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, teatro dell’incendio che nella notte di Capodanno ha provocato 40 morti e 116 feriti. Dopo essere stati ascoltati inizialmente solo come testimoni nelle ore immediatamente successive alla tragedia, per la prima volta vengono interrogati come indagati con le accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud, è sempre più al centro delle polemiche per quelle che vengono definite lentezze eccessive e una gestione giudicata da più parti troppo prudente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

