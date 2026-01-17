A La Spezia, un episodio drammatico ha scosso la comunità: un omicidio avvenuto in ambito scolastico, alimentato da un’immagine condivisa sui social. La ricostruzione dei fatti coinvolge la confessione dell’autore e le accuse dei familiari riguardo alla sicurezza scolastica. Questo episodio solleva questioni sulla responsabilità delle immagini online e sulle conseguenze che possono derivarne.

Il corridoio dell’Istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia è diventato il palcoscenico di un dramma assurdo che ha strappato alla vita il diciottenne Youssef Abanoub. La violenza è esplosa improvvisamente tra le mura scolastiche quando Zouhair Atif, uno studente diciannovenne residente ad Arcola, ha sferrato fendenti fatali contro il suo compagno di scuola. Gli inquirenti hanno subito stretto il cerchio attorno al giovane marocchino che non avrebbe opposto resistenza durante le prime fasi concitate del fermo di polizia. Le autorità hanno ricostruito un quadro agghiacciante dove la quotidianità dello studio ha lasciato spazio a una rabbia cieca e apparentemente premeditata da tempo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La Spezia, delitto a scuola: è stata un’immagine sui social a scatenare la follia omicida

Leggi anche: Kimi Antonelli oscura la sua immagine sui social per gli insulti ricevuti. Red Bull chiede scusa

Leggi anche: Il ladro voleva solo rubare, non è rapina perché è stata la reazione della vittima a scatenare la colluttazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola | Youssef Abanoub ucciso a 19 anni Delitto per gelosia; Accoltellato a scuola | Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe L' aggressore bloccato e disarmato dal professore.

Violenza nella scuola di La Spezia, sospese le lezioni. Quella porta lasciata aperta dopo l’omicidio - Un 19enne aggredito da un compagno 18enne davanti agli altri studenti. msn.com