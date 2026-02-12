Canada identificata l’autrice della sparatoria in una scuola | era 18enne con problemi di salute mentale

La polizia canadese ha finalmente individuato l’autrice della sparatoria avvenuta in una scuola di Tumbler Ridge, nel British Columbia. Si tratta di una ragazza di 18 anni, che aveva problemi di salute mentale. Sei persone sono morte e oltre 25 sono rimaste ferite durante l’attacco. La comunità si trova ora a fare i conti con un episodio che ha scosso profondamente il paese.

La polizia canadese ha identificato la sospetta autrice della sparatoria avvenuta in una scuola della piccola comunità montana di Tumbler Ridgen nel British Columbia, dove sono rimaste uccise sei persone e oltre 25 ferite. Si tratta di una diciottenne che aveva ricevuto precedenti visite di supporto psicologico a casa e che è stata trovata morta dopo l’attacco. Morti anche la madre e il fratellastro. Il vice capo della Royal Canadian Mounted Police, Dwayne McDonald, ha riferito che la giovane, Jesse Van Rootselaar aveva avuto precedenti contatti con la polizia per problemi di salute mentale. Ha ucciso sua madre 39enne e il suo fratellastro 11enne nella casa di famiglia prima di attaccare la vicina scuola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

