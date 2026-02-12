Campodarsego Etra installa due nuove isole ecologiche

Nei prossimi giorni a Campodarsego verranno aperte due nuove isole ecologiche, disponibili 24 ore su 24. Le strutture si trovano rispettivamente in via Padre Massimiliano Kolbe, dal civico 1 al 31, a Fiumicello, e in via Bassa I. L’obiettivo è facilitare il conferimento dei rifiuti per i cittadini, che ora potranno svuotare i contenitori in qualsiasi momento senza limiti di orario. Le nuove isole rappresentano un passo avanti per migliorare la gestione dei rifiuti nel comune.

Le nuove attrezzature saranno attive 24 ore al giorno, ad accesso controllato tramite l’Eco tessera già in possesso degli utenti. Nell’Isola H24, che sarà video sorvegliata, si potranno conferire Carta e cartone, Umido organico, Imballaggi in plastica e metalli e Vetro (senza limiti ); il Secco residuo sarà conferibile secondo i litri a disposizione in tariffa. Per eventuali informazioni e richiesta di Eco tessera è sufficiente contattare il Numero Verde servizio rifiuti 800 247842. Per il conferimento dei rifiuti è sufficiente seguire poche ma semplici indicazioni: aprire i contenitori con l’eco tessera, introdurre sacchi e scatoloni (piegati) di dimensioni adeguate al vano di conferimento stando attenti che non blocchino l’attrezzatura, conferire gli imballaggi in plastica e metalli all’interno di sacchetti, accertarsi che il vano di conferimento sia completamente chiuso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

