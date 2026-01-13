Ascoli si impegna a rafforzare la sostenibilità ambientale con nuove isole ecologiche e l’obiettivo di realizzare un biodigestore. Questi interventi, promossi dall’assessorato all’Ambiente guidato da Attilio Lattanzi, rappresentano un passo importante verso una gestione più sostenibile delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale della città. Un percorso volto a promuovere pratiche più responsabili e innovative nel rispetto del territorio.

L’anno appena cominciato porterà Ascoli a compiere un deciso passo in avanti sul fronte della sostenibilità ambientale grazie a una serie articolata di interventi green promossi dall’assessorato all’Ambiente guidato da Attilio Lattanzi. Un programma ambizioso, sostenuto da risorse del Pnrr e da finanziamenti del Ministero, che mette al centro il miglioramento della gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la valorizzazione degli spazi urbani. Il capitolo più consistente riguarda la meccanizzazione e l’efficientamento della raccolta dei rifiuti, con circa 2,7 milioni di euro a disposizione del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambiente e innovazione. Nuove isole ecologiche e obiettivo biodigestore

Leggi anche: Nuove isole ecologiche . Serve la videosorveglianza

Leggi anche: Presentati i "cassonetti intelligenti" per le nuove isole ecologiche del centro di Muggia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ambiente e innovazione. Nuove isole ecologiche e obiettivo biodigestore; Tunnel: scopri 6 infrastrutture sostenibili che migliorano la vita delle comunità; Duino Aurisina investe 1 milione di euro per l'ambiente. Partito il cantiere per le isole ecologiche.

Ambiente e innovazione. Nuove isole ecologiche e obiettivo biodigestore - Pnrr e fondi ministeriali spingono la transizione verde: rifiuti più tracciabili, energia rinnovabile e spazi pubblici rigenerati. msn.com