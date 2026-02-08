Il Livorno conquista una vittoria fondamentale contro il Bra, portando a casa tre punti importanti nella lotta salvezza. La partita è stata complicata nel primo tempo, con i padroni di casa che hanno faticato a trovare il ritmo giusto. Nel secondo tempo, gli amaranto sono riusciti a superare le difficoltà e a segnare il gol decisivo, portando a casa un risultato che potrebbe cambiare il loro campionato.

Livorno, 8 febbraio 2026 - Nonostante alcune difficoltà nel corso del primo tempo e sul finire del secondo tempo gli amaranto si aggiudicano lo scontro salvezza contro il Bra. Il Livorno ha infatti faticato nel primo tempo complice la tensione legata all'importanza del match, contro i piemontesi infatti la posta in gioco era la salvezza, ma Dionisi e compagni hanno dimostrato di saper reagire. Fra i protagonisti indiscussi proprio il capitano che ha sbloccato la partita e Di Carmine che ha poi portato nuovamente in vantaggio gli amaranto. Bene l'attacco quindi, un po' meno la difesa che si è concessa qualche sbavatura come in occasione della rete di Lionetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Livorno-Bra, le pagelle degli amaranto: una vittoria nel segno dei bomber

