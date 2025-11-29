Gubbio-Livorno 0-0 | le pagelle degli amaranto
Livorno, 29 novembre 2025 - Con il pareggio ottenuto quest'oggi contro il Gubbio il Livorno conferma il periodo positivo, anche stavolta i ragazzi di miste Venturato hanno portato in campo una buona prestazione fatta di pressing alto e costruzione, soprattutto nel primo tempo che si è giocato a ritmi altissimo con occasioni da una parte e dall'altra. Contro il Gubbio il Livorno ha però mancato l'appuntamento con il gol, confermandosi però d'altra parte molto solida in difesa, ecco le pagelle degli amaranto: Seghetti: 7 Quest’oggi i suoi interventi sono stati molto richiesti, ma lui si è sempre fatto trovare pronto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
