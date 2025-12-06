Serie C | Livorno-Arezzo 2-1 | impresa amaranto al Picchi continua la risalita in classifica
Gli ultimi tre risultati utili consecutivi, uniti all'estromissione dal torneo del Rimini, hanno permesso al Livorno di portarsi fuori dalla zona playout tornando a respirare. Gli amaranto, rinvigoriti dall'arrivo in panchina di Roberto Venturato, sono adesso chiamati a dare continuità per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SERIE C - Girone B - Giornata 17a ? LIVORNO - AREZZO Sabato 6/12/2025 ? 14:30 ? Stadio Comunale ‘A. Picchi’, Livorno (LI) SKY SPORT AE: Dario Di Francesco sez. Ostia Lido AA1: Matteo Taverna sez. Bergamo AA2: Nicola Morea sez. Molfett - facebook.com Vai su Facebook
Con le vittorie di Livorno e Perugia termina la 15^ giornata di #SerieCSkyWifi ? Qui i risultati e la classifica del Girone B Vai su X
Serie C, i risultati del pomeriggio: cade l’Arezzo a Livorno. Foggia salvo all’ultimo respiro - 1 fra Pro Vercelli e Renate nel Girone A con una rete per tempo – Karlson. tuttomercatoweb.com scrive
Livorno-Arezzo 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Arezzo di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive
Serie C, Livorno-Arezzo in diretta. LIVE - Gli amaranto, reduci da tre risultati utili consecutivi, ospitano all'Armando Picchi la capolista. Segnala livornotoday.it
Diretta Livorno Arezzo/ Streaming video tv: capolista in campo nell’anticipo! (Serie C, 6 dicembre 2025) - Diretta Livorno Arezzo streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Armando Picchi per il diciassettesimo turno di Serie C 2025/2026 girone B ... Secondo ilsussidiario.net
Serie C | Livorno-Arezzo, il Tar conferma il divieto di trasferta per i tifosi amaranto: "Interessi di ordine pubblico" - Sulla base della decisione presa anche la contemporaneità del giuramenti degli allievi dell'Accademia navale ... Secondo livornotoday.it
Serie C | Livorno-Arezzo, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, servirà una prestazione importante" - Il Livorno, reduce da tre risultati utili consecutivi, l'ultimo dei quali ottenuto la scorsa settimana sul campo del Gubbio, è atteso dal derby tos ... Scrive today.it