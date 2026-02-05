Serie C | Campobasso-Livorno trasferta vietata ai tifosi amaranto

La partita tra Campobasso e Livorno prevista per giovedì 12 febbraio alle 20 si giocherà senza tifosi amaranto. La trasferta è stata vietata, e i supporters del Livorno non potranno assistere dal vivo all’incontro. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. La squadra toscana dovrà affrontare la sfida in trasferta senza il suo pubblico.

Campobasso-Livorno, gara valevole per la 26esima giornata di serie C e in programma giovedì 12 febbraio alle 20.30, si giocherà senza la presenza dei tifosi amaranto. Ai sostenitori infatti, come fatto sapere dalla società, è stata vietata la trasferta così come accaduto anche a Gubbio, Terni e.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Campobasso Livorno Serie C | Ascoli-Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto Per la terza volta consecutiva, i tifosi del Livorno sono esclusi dalla trasferta contro l’Ascoli, in programma venerdì 30 gennaio al Del Duca. Basket serie A2 | Ruvo di Puglia - Libertas Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto La squadra della Libertas Livorno si prepara alla prossima sfida di Serie A2 a Ruvo di Puglia, dove i tifosi amaranto non potranno assistere alla partita. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Campobasso Livorno Argomenti discussi: Serie C, le gare della 24^ giornata su Sky; Serie C girone B. Giudice sportivo, pesanti multe per Arezzo e Livorno; Pineto e Livorno battono Campobasso e Vis Pesaro; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite. Serie C, girone B: i risultati dei tre anticipi giocati staseraNel girone B di serie C, lo stesso della Next Gen bianconera, sono tre gli anticipi della 24esima giornata andati in scena. Ad Ascoli i padroni di casa hanno superato il Livorno per ... tuttojuve.com Serie C, i risultati delle 17.30: colpo Giana Erminio, vincono Livorno e CampobassoSi sono concluse le cinque gare di Serie C iniziate alle 17.30, con risultati significativi soprattutto nel Girone A, dove continua il momento nero della. tuttomercatoweb.com La coreografia dell'AQUILA ULTRAS nella gara interna contro il Campobasso (2024) facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.