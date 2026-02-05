Serie C | Campobasso-Livorno trasferta vietata ai tifosi amaranto

La partita tra Campobasso e Livorno prevista per giovedì 12 febbraio alle 20 si giocherà senza tifosi amaranto. La trasferta è stata vietata, e i supporters del Livorno non potranno assistere dal vivo all’incontro. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. La squadra toscana dovrà affrontare la sfida in trasferta senza il suo pubblico.

Campobasso-Livorno, gara valevole per la 26esima giornata di serie C e in programma giovedì 12 febbraio alle 20.30, si giocherà senza la presenza dei tifosi amaranto. Ai sostenitori infatti, come fatto sapere dalla società, è stata vietata la trasferta così come accaduto anche a Gubbio, Terni e.

