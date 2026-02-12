Camminava lungo la strada senzatetto travolto da un furgone

Questa mattina, un uomo senza fissa dimora è stato investito e ucciso da un furgone lungo la strada tra Cerca e Binasca, vicino a San Giuliano Milanese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6, sotto la pioggia e in condizioni di scarsa visibilità. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Travolto e ucciso da un furgone mentre cammina lungo la strada. Il buio e la pioggia hanno fatto da contorno al grave incidente avvenuto ieri mattina, poco prima delle 6, sulla bretella che collega le provinciali Cerca e Binasca, all’altezza di San Giuliano Milanese. La vittima è un 48enne italiano, senza fissa dimora. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, C. F. (con alcuni precedenti per furto) camminava lungo la strada, un’arteria extraurbana priva di passaggi pedonali, forse con l’intento di attraversarla. In quel momento è sopraggiunto il furgone, il cui conducente, un 26enne, incensurato, non è riuscito a evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Camminava lungo la strada senzatetto travolto da un furgone Approfondimenti su Cerca Binasca San Giuliano, 48enne muore travolto da un camion sul cavalcavia: camminava al centro della carreggiata alle 6 del mattino Questa mattina presto a San Giuliano Milanese, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. Giuliano investito da un’auto mentre camminava sulla strada: è morto sul colpo Un incidente stradale a Potenza Picena ha causato la morte di Giuliano Ripa, 67 anni, investito mentre attraversava via Piana. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cerca Binasca Argomenti discussi: Camminava lungo la strada senzatetto travolto da un furgone; Cammina a bordo strada, viene investito e sbalzato nel fossato: 26enne in ospedale; Una vita di 14 anni spezzata sulla provinciale 590 della Valle Cerrina: lettera-appello alla Città Metropolita per la sicurezza di tutti; Incidente a Salgareda: autista investe una donna allontanatasi da una casa di cura. Travolto da un'auto mentre cammina a piedi sulla Pontina, gravissimo un uomoL'incidente al chilometro 89 della statale in zona Sabaudia, operato d'urgenza un cittadino marocchino. Alla guida della vettura una donna ... latinaoggi.eu Cammina lungo una strada senza marciapiede e viene travolta da una ruspa: morta una donnaUna 77enne è stata travolta e uccisa da una ruspa a Cogliate (Monza). La donna stava camminando lungo una strada priva di marciapiede quando è stata investita. L’uomo alla guida è stato soccorso ... fanpage.it NERVIANO (Milano) Camminava lungo i binari della ferrovia, incurante del pericolo mortale che correva e faceva correre agli altri. Una... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.