Un incidente stradale a Potenza Picena ha causato la morte di Giuliano Ripa, 67 anni, investito mentre attraversava via Piana. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, senza lasciare possibilità di soccorso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità locali. La comunità si stringe attorno ai familiari nel dolore per la perdita.

Potenza Picena (Macerata), 7 gennaio 2026 - Investito mentre camminava lungo via Piana, a Potenza Picena, è morto ieri il 67enne Giuliano Ripa. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30.L’uomo era andato alla sala del commiato Carestia, per portare un saluto ai familiari di un amico defunto. Uscito da lì, avrebbe iniziato a camminare lungo la via forse per riprendere la sua auto, quando sarebbe sopraggiunta, da Potenza Picena, una Mitsubishi Pajero Pini, condotta da una donna, che l’avrebbe travolto. La conducente avrebbe proseguito per pochi metri la marcia, poi si sarebbe arrestata tornando indietro, avendo capito che era successo qualcosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giuliano investito da un’auto mentre camminava sulla strada: è morto sul colpo

Servizio aggiornato - POTENZA PICENA - E' successo intorno alle 17,30 di questo pomeriggio. La vittima è Giuliano Ripa. Il 118 ha tentato di rianimarlo ma non si è ripreso. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente non era illuminato - facebook.com facebook

