San Giuliano 48enne muore travolto da un camion sul cavalcavia | camminava al centro della carreggiata alle 6 del mattino

Questa mattina presto a San Giuliano Milanese, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. Camminava al centro della carreggiata sul cavalcavia, forse senza accorgersi del pericolo. È successo alle 6, quando ancora il traffico era poco e l’area deserta. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa abbia portato a questa tragedia.

San Giuliano Milanese (Milano), 11 febbraio 2026 – Un uomo è morto questa mattina all'alba dopo essere stato travolto da un camion. Il 48enne, italiano, stava camminando sul cavalcavia che unisce la provinciale Cerca alla strada Binasca alle sei del mattino, nel tratto di strada all'interno del Comune di San Giuliano Milanese. SAN GIULIANO - 11-02-2026 - BRETELLA CERCA BINASCA - INVESTIMENTO PEDONE TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Cos'è successo . Non è chiaro come mai si potesse trovare a quell'ora, nel buio della notte, su una strada priva d'illuminazione e preclusa ai pedoni.

