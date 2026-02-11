Pronto soccorso di Arezzo la Asl replica | Nessuna privatizzazione coinvolto il volontariato

Questa mattina la Asl Toscana Sud Est ha chiarito che il Pronto soccorso di Arezzo non sta passando alla gestione privata. La nota diffusa dalla Fp Cgil aveva sollevato preoccupazioni sulla possibile privatizzazione e sul coinvolgimento del volontariato, ma l’azienda sanitaria smentisce ogni dettaglio. La Asl sottolinea che si tratta di una gestione pubblica e che il volontariato resta un supporto complementare, niente di più.

In merito alla nota diffusa dalla Fp Cgil sulla gestione dell’accoglienza e dei codici minori al Pronto soccorso dell’ospedale San Donato, la Asl Toscana Sud Est interviene con una precisazione. L’Azienda sanitaria respinge l’interpretazione di una privatizzazione del servizio, chiarendo che la manifestazione di interesse pubblicata è rivolta agli organismi di volontariato e si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione della rete dei Pronto soccorso e dell’emergenza territoriale. La Asl sottolinea che il Pronto soccorso aretino vive una cronica carenza di personale, in particolare medico, e che, nonostante tutte le modalità di reclutamento attivate, non è stato possibile assumere nemmeno una unità aggiuntiva. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pronto soccorso di Arezzo, la Asl replica: “Nessuna privatizzazione, coinvolto il volontariato” Approfondimenti su Arezzo ProntoSoccorso Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizio Pronto soccorso di Arezzo, nuova riorganizzazione in arrivo: l’Asl Toscana sud est punta a migliorare accessi e assistenza Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Arezzo ProntoSoccorso Argomenti discussi: Sepsi, al San Donato uno studio che apre nuove prospettive per diagnosi più rapide ed efficaci; Pronto soccorso, obiettivo 5-5-3, San Donato verso avvio dei lavori per 170 milioni, Case di comunità. Tutte le ultime sulla sanità aretina; Asl Salerno. Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del PO San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra; Auto contro scooter: due giovanissimi gravi trasportati in ospedale. Cgil: Il pronto soccorso cambia. In peggioArezzo, 11 febbraio 2026 – Allarme della Fp Cgil: si annunciano profondi cambiamenti al pronto soccorso. Non per migliorare ma per peggiorare la giù gravissima situazione. Il 9 febbraio – ricorda Rob ... lanazione.it Allarme Cgil: 570mila euro per privatizzare codici minori e accoglienza. Il pronto soccorso peggioraBando della Asl per l’affidamento dei servizi del San Donato a soggetti terzi. Il sindacato non ci sta: Manovra calata dall'alto, danno economico per il sistema. Richiesta di un tavolo di confronto ... arezzonotizie.it Completate le operazioni di rimozione dell’auto precipitata questa mattina durante una manovra di parcheggio all’ospedale di Taormina. Nessuna conseguenza per il conducente rimasto illeso e visitato al pronto soccorso per accertamenti. #taormina #taormin - facebook.com facebook Un albero è improvvisamente è crollato davanti al pronto soccorso del Policlinico di Palermo, in via Liborio Giuffrè. Attimi di apprensione tra passanti e operatori sanitari. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.