Strade Bianche ecco la presentazione Ci sono due novità

Le Strade Bianche, la tradizionale corsa ciclistica in programma sabato 7 marzo, si arricchiscono di due novità nel percorso. L’evento, organizzato da RCS Sport e presentato a Milano il 21 gennaio 2026, conferma la propria importanza nel calendario internazionale, offrendo agli appassionati un percorso rinnovato e più coinvolgente. Di seguito, i dettagli delle modifiche e le caratteristiche principali della prossima edizione.

Milano, 21 gennaio 2026 – Due novità per il percorso delle “ Strade Bianche ” la classica in programma sabato 7 marzo organizzata da RCS Sport e presentata questa mattina a Milano. Sarà più breve nel suo itinerario complessivo con 201 Km rispetto ai 2015 dello scorso anno, mentre diminuisce anche lo sterrato in quanto saranno 64 i chilometri di strade bianche rispetto agli 80 dell’edizione 2025. Un percorso, dunque, più snello con 14 sterrati rispetto ai 16 della passata edizione. Sono stati tolti in pratica i tratti di La Piana e Serravalle, mentre il primo settore, Vidritta, è stato dimezzato in lunghezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfoIl 7 marzo torna la Strade Bianche 2026, la classica su sterrato che attraversa le colline toscane.

