Caltanissetta Real Maestranza la categoria Idraulici Lattorieri rinnova le cariche

A Caltanissetta, la Real Maestranza ha rinnovato le sue cariche. Gabriele Scarantimo è stato eletto Portabandiera e Salvatore Pio Bellomo si è preso il ruolo di Alabardiere, entrambi della categoria Idraulici Lattorieri. La cerimonia ha segnato un passaggio di consegne tra le nuove e le vecchie generazioni di artigiani.

Caltanissetta, la Real Maestranza rinnova le cariche: un passaggio di consegne tra generazioni. Caltanissetta – Un cambio di testimone generazionale si è compiuto nella Real Maestranza di Caltanissetta, con l’elezione di Gabriele Scarantimo a Portabandiera e di Salvatore Pio Bellomo ad Alabardiere per la categoria Idraulici Lattorieri. L’assemblea, tenutasi l’11 febbraio 2026 presso la Chiesa Regina Pacis, segna una continuità di impegno verso le tradizioni secolari della confraternità e un investimento nel futuro della Settimana Santa, momento cruciale per la comunità nissena. Un’assemblea cruciale per il futuro della Maestranza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Real Maestranza Idraulici Caltanissetta. Real Maestranza, i Marmisti rinnovano le cariche per la Settimana Santa 2026 I Marmisti della Real Maestranza hanno annunciato il rinnovo delle cariche in vista della Settimana Santa 2026. CSV Emilia rinnova le cariche CSV Emilia ha completato il rinnovo delle proprie cariche, coinvolgendo le 347 associazioni socie nell’elezione del nuovo consiglio direttivo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Real Maestranza Idraulici Argomenti discussi: Categoria Carpentieri-Ferraioli: elette le nuove cariche per la processione della Real Maestranza 2026; Categoria Carpentieri-Ferraioli, rinnovate le cariche: giovani protagonisti della tradizione; Confartigianato Caltanissetta, Giovanni La Vecchia nuovo presidente dei panificatori; Caltanissetta. Real Maestranza, i Marmisti rinnovano le cariche per la Settimana Santa 2026. Caltanissetta, Real Maestranza, la categoria Idraulici Lattorieri rinnova le cariche: spazio ai giovani e alla continuità della tradizioneSi è svolta nei giorni scorsi, presso i saloni della Chiesa Regina Pacis, l’assemblea dei soci della categoria Idraulici Lattorieri della Real Maestranza di Caltanissetta, riunitasi sotto la ... ilfattonisseno.it Caltanissetta. Real Maestranza, i Marmisti rinnovano le cariche per la Settimana Santa 2026La carica di Alabardiere andrà invece a Romano Libero Guarino, nipote di Salvatore e Alessandro Falzone, marmisti di lunga tradizione: una scelta che sottolinea il forte legame generazionale che ... ilfattonisseno.it Caltanissetta. Real Maestranza, i Marmisti rinnovano le cariche per la Settimana Santa 2026. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.