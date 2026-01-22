CSV Emilia rinnova le cariche

CSV Emilia ha completato il rinnovo delle proprie cariche, coinvolgendo le 347 associazioni socie nell’elezione del nuovo consiglio direttivo. Il Centro di servizi per il volontariato, nato dalla fusione di tre precedenti centri provinciali di Parma, mantiene un equilibrio tra nuove energie e continuità, puntando a rafforzare il supporto al terzo settore nella regione.

Elena Dondi passa il testimone alla reggiana Lucia Piacentini e resta alla vicepresidenza e nel Consiglio di CSVnet, a Roma. Confermato Conforti alla direzione Con un mix di forze fresche e solida continuità, CSV Emilia ha rinnovato i propri organi di governo. Le 347 associazioni socie sono state chiamate a eleggere il nuovo consiglio direttivo del Centro di servizi per il volontariato, nato dalla fusione tre precedenti centri provinciali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Lo scorso dicembre sono stati eletti i 12 componenti del nuovo consiglio direttivo, 4 per ogni territorio; i consiglieri che rimarranno in carica per il triennio 2026-28, sono espressione delle realtà del terzo settore associate a CSV Emilia, che opera in un’area ampia, da sempre animata dall’impegno di centinaia di associazioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Conad Centro Nord ha destinato 15 mila euro a sei associazioni di Csv Emilia, un contributo che rafforza l'impegno del settore nel supporto al volontariato e alle attività sociali.

