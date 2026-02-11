Caltanissetta Real Maestranza i Marmisti rinnovano le cariche per la Settimana Santa 2026

I Marmisti della Real Maestranza hanno annunciato il rinnovo delle cariche in vista della Settimana Santa 2026. La comunità si prepara a vivere ancora una volta le tradizioni secolari, con le nuove nomine che rafforzano il legame tra i partecipanti e la storia della festa. Nei prossimi mesi, i protagonisti si rimboccano le maniche per mantenere vivo il rito e tramandare la fede alle nuove generazioni.

Caltanissetta, la Settimana Santa si prepara: i Marmisti rinnovano la guardia alla tradizione. Caltanissetta si appresta a celebrare una delle festività religiose più sentite della sua tradizione, la Settimana Santa, con un rinnovamento significativo all’interno della Real Maestranza, l’istituzione che da secoli ne custodisce i riti e i simboli. L’attenzione si concentra sulla categoria dei Marmisti, figure chiave nella realizzazione delle processioni e nella cura delle sacre effigi. Un passaggio di consegne avvenuto in un clima di partecipazione e unità, sottolineando il ruolo centrale di questa antica arte nel tessuto culturale e religioso della città nissena.🔗 Leggi su Ameve.eu

La città di Caltanissetta ha scelto i giovani che guideranno la processione della Settimana Santa 2026.

