Caltanissetta | Inner Wheel Club regala sorrisi e giochi alla comunità La Casa del Sorriso

Questa mattina, l’Inner Wheel Club di Caltanissetta ha portato sorrisi e giochi alla comunità “La Casa del Sorriso”. Le volontarie hanno consegnato giocattoli e trascorso del tempo con i bambini, regalando un momento di allegria e spensieratezza. È un gesto semplice, ma che ha fatto felice tanti bambini e famiglie della zona.

Un Sorriso per il Futuro: L'Inner Wheel Club di Caltanissetta Dona Gioia alla Comunità "La Casa del Sorriso". Caltanissetta – Un gesto di solidarietà ha illuminato la vita dei bambini della comunità "La Casa del Sorriso". L'Inner Wheel Club di Caltanissetta ha consegnato giochi da esterno, frutto di una raccolta fondi realizzata durante una festa di beneficenza tenutasi lo scorso 6 febbraio. L'iniziativa, parte del progetto "Radici e futuro", mira a sostenere le comunità locali e a offrire ai più piccoli opportunità di crescita e divertimento. Una Serata di Solidarietà al Glass Event. L'idea di regalare un sorriso ai bambini della comunità "La Casa del Sorriso" ha preso forma grazie al successo della festa di beneficenza organizzata dall'Inner Wheel Club di Caltanissetta presso il Glass Event.

