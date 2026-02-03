Inner Wheel siglato il contatto con i club di Caltanissetta e Piazza Armerina

I club Inner Wheel di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina hanno ufficialmente stabilito un contatto ieri alla Biblioteca Lucchesiana. La cerimonia ha visto le rappresentanze delle tre città incontrarsi e rafforzare le loro collaborazioni. È stato un momento importante per mettere in moto nuove iniziative comuni.

Si è svolta ieri, alla Biblioteca Lucchesiana, la "cerimonia del contatto" tra i club Inner Wheel di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina. L'incontro ha segnato l'avvio ufficiale di un percorso comune all'insegna della collaborazione territoriale e dei valori fondanti dell'associazione.

