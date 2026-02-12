Caltanissetta ex senatore assolto da accusa di dossieraggio ai danni di una pm

Il tribunale di Caltanissetta ha assolta l’ex senatore Papania dall’accusa di dossieraggio. Dopo mesi di indagini, la giustizia ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La decisione conclude un procedimento lungo e complicato, che aveva attirato molta attenzione nella zona.

Ex senatore Papania assolto dall'accusa di dossieraggio: il tribunale di Caltanissetta chiude un'indagine complessa. L'ex senatore Nino Papania è stato assolto dal tribunale di Caltanissetta dall'accusa di concorso in accesso abusivo a sistemi informatici, rivelazione di segreto e favoreggiamento personale. L'indagine, avviata nel periodo in cui Papania era sotto inchiesta per voto di scambio, ipotizzava un tentativo di screditare la pm di Trapani, Rossana Penna, attraverso la raccolta di informazioni riservate sul suo coniuge. L'esito del processo, giunto nel pomeriggio del 12 febbraio 2026, segna un punto fermo in una vicenda che ha sollevato interrogativi sul confine tra diritto all'informazione e tutela della privacy.

