Paolo Bellini una sola opposizione alla richiesta di archiviazione dei pm di Caltanissetta | il gip fissa l’udienza

Il caso di Paolo Bellini si arricchisce di un nuovo capitolo: l’unica opposizione formalizzata alla richiesta di archiviazione avanzata dai pm di Caltanissetta. Il giudice per le indagini preliminari ha ora fissato l’udienza, aprendo così una fase decisiva nel procedimento. La vicenda resta sotto i riflettori, con le parti chiamate a confrontarsi davanti al tribunale per chiarire ogni dettaglio.

C’è solo un’opposizione che è stata formalizzata contro la richiesta di archiviazione di Paolo Bellini da parte della procura di Caltanissetta. L’ex esponente di Avanguardia Nazionale, condannato in via definitiva per la strage di Bologna, è ancora indagato per le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Tra le 47 persone offese individuate dalla procura nella richiesta firmata dall’aggiunto Pasquale Pacifico il 3 luglio scorso, soltanto una si è opposta all’ipotesi di archiviazione la posizione di Bellini: Salvatore Borsellino, rappresentato dall’avvocato Fabio Repici. Il giudice per le indagini preliminari, Santi Bologna, ha dunque fissato un’udienza per la decisione il 28 gennaio del 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

