Caltanissetta 40enne tenta di soffocare la compagna con il cuscino e le lancia addosso oggetti

Un uomo di 40 anni a Caltanissetta è stato allontanato dalla casa dopo aver tentato di soffocare la compagna con un cuscino e averle lanciato oggetti addosso. La donna ha riportato ferite e ora si trova in sicurezza. Il quarantenne ha ricevuto un divieto di avvicinamento ed è stato dotato di braccialetto elettronico.

È stato disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare per un quarantenne di Caltanissetta, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’uomo avrebbe aggredito la compagna nella notte, mentre in casa si trovavano anche i tre figli minori. Il provvedimento è stato emesso su autorizzazione del Pubblico Ministero, dopo la richiesta di aiuto della vittima. Intervento della Polizia e dettagli dell’episodio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso della notte, quando la vittima ha contattato le forze dell’ordine dopo essere stata percossa dal compagno per motivi ritenuti futili. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caltanissetta, 40enne tenta di soffocare la compagna con il cuscino e le lancia addosso oggetti Approfondimenti su Caltanissetta Uomo Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: la zia 15enne lancia l’allarme e salva la piccola A Catania, una giovane donna di 20 anni è stata arrestata dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di 5 mesi con un cuscino. Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: la zia 15enne lancia l’allarme e salva la piccola A Catania, una giovane donna di 20 anni è stata arrestata dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Caltanissetta Uomo Caltanissetta, 40enne tenta di soffocare la compagna con il cuscino e le lancia addosso oggettiAllontanamento urgente per un quarantenne a Caltanissetta dopo l’aggressione alla compagna. Applicato il braccialetto elettronico. virgilio.it Caltanissetta, reiterate violenza nei confronti della convivente: misura di allontanamento urgente da casa per un 40enneCaltanissetta, 12 Febbraio 2026 - La Polizia di Stato di Caltanissetta, su autorizzazione del Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della ... radiortm.it Caltanissetta. Cantori non professionisti applauditi anche all’estero: i 40 anni del Coro “Don Milani”, il secondo più longevo in Sicilia. - facebook.com facebook

