Caltanissetta 40enne tenta di soffocare la compagna con il cuscino e le lancia addosso oggetti
Un uomo di 40 anni a Caltanissetta è stato allontanato dalla casa dopo aver tentato di soffocare la compagna con un cuscino e averle lanciato oggetti addosso. La donna ha riportato ferite e ora si trova in sicurezza. Il quarantenne ha ricevuto un divieto di avvicinamento ed è stato dotato di braccialetto elettronico.
È stato disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare per un quarantenne di Caltanissetta, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’uomo avrebbe aggredito la compagna nella notte, mentre in casa si trovavano anche i tre figli minori. Il provvedimento è stato emesso su autorizzazione del Pubblico Ministero, dopo la richiesta di aiuto della vittima. Intervento della Polizia e dettagli dell’episodio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso della notte, quando la vittima ha contattato le forze dell’ordine dopo essere stata percossa dal compagno per motivi ritenuti futili. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Caltanissetta Uomo
Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: la zia 15enne lancia l’allarme e salva la piccola
A Catania, una giovane donna di 20 anni è stata arrestata dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di 5 mesi con un cuscino.
Ultime notizie su Caltanissetta Uomo
