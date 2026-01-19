Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino | la zia 15enne lancia l'allarme e salva la piccola

A Catania, una giovane donna di 20 anni è stata arrestata dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. La nipote di 15 anni ha prontamente lanciato l’allarme e, intervenuta, ha salvato la piccola. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale e sottolinea l’importanza di vigilare sulla tutela dei minori.

A Catania, una donna di 20 anni ha tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dalla sorella tramite un sms, ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel rione Marinaro della Plaia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza familiare e sulle condizioni della madre. La bambina è stata soccorsa e ora si trova sotto osservazione.

