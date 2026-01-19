Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino | la zia 15enne lancia l’allarme e salva la piccola

A Catania, una giovane donna di 20 anni è stata arrestata dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di 5 mesi con un cuscino. La zia, 15enne, ha lanciato l’allarme e ha prontamente intervenuto, salvando la bambina. L’episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo in situazioni di emergenza familiare. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato la donna, garantendo la sicurezza della piccola.

A Catania, una donna di 20 anni ha tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dalla sorella tramite un sms, ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel rione Marinaro della Plaia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza familiare e sulle condizioni della madre. La bambina è stata soccorsa e ora si trova sotto osservazione.

