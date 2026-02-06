Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le prime gare di ieri, oggi si giocano ancora molte partite, divise tra il Gruppo A e il Gruppo B. Gli orari, la tv e lo streaming sono disponibili per seguire da vicino ogni momento di questa competizione.

Dopo le partite di ieri che hanno aperto il programma, l’agenda dell’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue senza sosta fra gare del Gruppo A e match del Gruppo B. In questo venerdì 6 febbraio, data che coincide con la Cerimonia d’Apertura dei Giochi, saranno due le partite in programma: la prima Francia-Giappone alle 12.10, la seconda Cechia-Svizzera alle ore 14.40 Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (venerdì 6 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 6 febbraio, tv, programma, streaming

Oggi prende il via il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina.

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si prepara a scendere sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

