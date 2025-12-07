Mercato Milan sul gioiello del Bayern | ecco come vuole bruciare la concorrenza di Juve e Inter

Il Milan, già operativo in vista del calciomercato di gennaio, medita di chiudere con il Bayern Monaco per l'acquisto del giovane Adin Licina, classe 2007, trequartistaesterno offensivo di enorme qualità e in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato, Milan sul gioiello del Bayern: ecco come vuole bruciare la concorrenza di Juve e Inter

