Calciomercato Inter rinnovo in vista per Henrikh Mkhitaryan?

L’Inter sta pensando di rinnovare il contratto di Henrikh Mkhitaryan, uno dei giocatori chiave di questa stagione. Secondo le voci di mercato, i nerazzurri vogliono trattenere il centrocampista anche dopo la scadenza prevista a fine stagione. La società sta valutando se offrire a Mkhitaryan un nuovo accordo o meno, ma ci sono segnali che potrebbe essere fatta un’eccezione rispetto agli altri big in scadenza. Intanto, i tifosi aspettano di capire quali decisioni prenderà l’Inter nei prossimi giorni.

Secondo gli esperti di calciomercato l’ Inter dovrebbe portare a scadenza i contratti di tutti i big che termineranno il loro rapporto con la causa nerazzurra a fine stagione: Henrikh Mkhitaryan potrebbe però rappresentare un’eccezione. Calciomercato: l’Inter ed Henrikh Mkhitaryan, voci di rinnovo Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan de L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di essere un giocatore versatile, adattandosi a diversi ruoli nel corso della sua carriera.

L’Inter si prepara a blindare Mkhitaryan, che sembra vicino a firmare il rinnovo del contratto.

