Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di essere un giocatore versatile, adattandosi a diversi ruoli nel corso della sua carriera. Sotto la guida di Simone Inzaghi, è tornato a ricoprire il ruolo di mezzala, valorizzando le sue qualità tecniche e tattiche. Nonostante alcune difficoltà, il suo contributo resta importante per il sistema di gioco nerazzurro.

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha tanti pregi. Una mezzala trasformata in esterno, poi trequartista, quindi – grazie a Simone Inzaghi – tornato, per una seconda giovinezza, nel ruolo delle origini. Centrocampista mobile, destro naturale che utilizza il sinistro senza che ne nessuno possa notare differenza, ha visione di gioco Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Henrikh Mkhitaryan è uno dei peggiori tiratori del campionato

Leggi anche: Inter, Dumfries e Mkhitaryan al lavoro: i tempi dei rientri tra Champions e campionato

I 10 peggiori tiratori della Serie AEcco una lista dei dieci giocatori della Serie A che, nonostante le occasioni, hanno incontrato maggiori difficoltà nel finalizzare con successo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Henrikh MKHITARYAN: un fenomeno internazionale | Live dal Festival dello Sport 2025

Argomenti discussi: Rrahmani-Mkhitaryan, Open VAR sul rigore assegnato in Inter-Napoli: l'audio e cosa ha detto De Marco; Henrikh Mkhitaryan: Paesi come l'Arabia Saudita non mi interessano - Amo il calcio, non i soldi; Inter-Napoli: Dimarco e McTominay super, Lautaro e Beukema da rivedere, Calhanoglu batte Milinkovic-Savic. Cosa è successo, top e flop; Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri.

Inter, saluta Mkhitaryan: Grazie di tutto e arrivederci HenrikhLe ultime Inter news dopo il successo sul Lecce riguardano i fischi di San Siro a Mkhitaryan. A 37 anni è arrivata l'ora di salutarsi ... interlive.it

Prigione Inter: Mi sono sentito come un animale in gabbiaLe ultime Inter news prima del match con l'Arsenal registrano le parole del doppio ex Alexis Sanchez. Frecciata a Conte ... interlive.it

HENRIKH MKHITARYAN BUON COMPLEANNO CAMPIONE INTER SECONDA STELLA facebook

Con Henrikh #Mkhitaryan, giocatore straordinario e persona di un’intelligenza rara. L’ #Inter di #Chivu, la sua infanzia e l’importanza degli studi: «Ho due lauree. Dopo il calcio c’è un’altra vita». L’intervista integrale è disponibile sul canale YouTube di @Cron x.com