Inter Henrikh Mkhitaryan è uno dei peggiori tiratori del campionato

Da ilprimatonazionale.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di essere un giocatore versatile, adattandosi a diversi ruoli nel corso della sua carriera. Sotto la guida di Simone Inzaghi, è tornato a ricoprire il ruolo di mezzala, valorizzando le sue qualità tecniche e tattiche. Nonostante alcune difficoltà, il suo contributo resta importante per il sistema di gioco nerazzurro.

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha tanti pregi. Una mezzala trasformata in esterno, poi trequartista, quindi – grazie a Simone Inzaghi – tornato, per una seconda giovinezza, nel ruolo delle origini. Centrocampista mobile, destro naturale che utilizza il sinistro senza che ne nessuno possa notare differenza, ha visione di gioco Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Ecco una lista dei dieci giocatori della Serie A che, nonostante le occasioni, hanno incontrato maggiori difficoltà nel finalizzare con successo.

Henrikh MKHITARYAN: un fenomeno internazionale | Live dal Festival dello Sport 2025

